Solche Offshore-Trusts - bei denen Vermögen an einen Treuhänder übertragen wird - waren für reiche Chinesen lange eine Möglichkeit, ihr Vermögen im ‌Ausland zu parken. Die Besteuerung war bislang eine rechtliche Grauzone. Künftig wird eine Steuer von 20 Prozent fällig, wenn Vermögenswerte wie Aktien ​oder Immobilien in einen solchen Trust ​übertragen werden. Zudem werden die jährlichen ​Erträge, die der Trust erwirtschaftet, ebenfalls mit 20 Prozent besteuert. Eine Schätzung, wie ‌hoch die so im Ausland gehaltenen Vermögen sind, gaben die Behörden nicht ab.