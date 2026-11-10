Nach Angaben der Europäischen Kommission wird die EU auch an Zusammenkünften zu einer möglichen Beendigung des Kriegs in Abu Dhabi in dieser Woche teilnehmen. Zum genauen Format wurden zunächst keine Angaben gemacht. Der ukrainische Verhandlungsleiter und Chef des Auslandsgeheimdienstes, Rustem Umjerow, schrieb bei Telegram von gesonderten koordinierten Treffen mit den europäischen Partnern. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte in Moskau, dass die Gespräche wie bisher unter US-Vermittlung liefen und die EU in Abu Dhabi nicht am Tisch sitze.