ABB ernennt Robert Itschner per 1. Juli 2018 zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung von ABB Schweiz. Er folgt auf Remo Lütolf, der bekanntlich in den Ruhestand treten wird. Bisher arbeitete Itschner für ABB als Leiter Marketing & Verkauf der Division Robotics & Motion, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt.