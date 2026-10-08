Der Markt habe zwar recht, sich um das Volumen zu kümmern, meint der Vontobel-Experte. Preise seien aber schliesslich selten ein nachhaltiger Wachstumstreiber, sondern eher ein kurzlebiges Durchreichen der Inflation. Trotzdem sei das Volumenwachstum nur ein Faktor, um das ultimative Ziel der Wertschöpfung zu erreichen. Für ihn ist diese Volumen-Fixierung fehlgeleitet und Hasanaj schlägt deshalb eine Bewertungsmatrix anhand von vier Säulen vor: Nachfragequalität, Margenentwicklung, Cash Conversion und Kapitalallokation.