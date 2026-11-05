Medikamente mit Blockbusterpotenzial

Für beide Medikamente sieht der CEO weiterhin Blockbusterpotenzial. Bei Quviviq sei Idorsia auf einem guten Weg, in den USA gebe es allerdings noch Aufholpotenzial. Bei Aprocitentan stimmt ihn vor allem der inzwischen fokussiertere Vermarktungsansatz zuversichtlich. Der Zugang zum Medikament sei einfacher geworden, zudem steige das Bewusstsein der Ärzte für resistenten Bluthochdruck. Erste Signale aus spezialisierten Zentren deuteten darauf hin, dass die neue Strategie greife. Einen konkreten Zeitplan für das Erreichen der Blockbuster-Umsätze nannte er allerdings nicht.