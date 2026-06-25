Die Aktien von Wendy's, die in den vergangenen drei Jahren einen stetigen Abwärtstrend erlebt hatten, schlossen am Mittwoch 26 Prozent höher – der grösste Sprung seit Juni 2021 – nachdem sie zuvor sogar um bis zu 42 Prozent gestiegen waren.
Hinter der Bewegung stand keine offizielle Nachrichtenmeldung. Die Aktie kletterte jedoch in den Rankings von Stocktwits und stand dort ganz oben auf der Trending-Seite. Der Grund schien ein Post auf dem stark verfolgten Reddit-Forum WallStreetBets von Reddit zu sein – der später wieder gelöscht wurde – in dem Mitglieder dazu aufgerufen wurden, «Wendy’s zu retten, bevor es zu spät ist».
Nostalgie-Faktor
Die Burgerkette passt ins Muster jener Unternehmen, um die Daytrader immer wieder gerne spekulieren. Ihre Aktie ist seit Mitte 2023 um mehr als 70 Prozent gefallen. Leerverkäufer haben sich stark positioniert und geliehene Aktien verkauft, was die Aktie anfällig für einen Kurssprung macht, falls andere Anleger sie zurückkaufen müssen, um ihre pessimistischen Wetten zu schliessen. Ausserdem hat sie einen gewissen Nostalgie-Faktor und ist vielen aus der Generation X durch die TV-Werbung «Where’s the Beef?» aus den 1980er-Jahren bekannt.
«Das ist definitiv eine weitere Ausprägung der Meme-Stock-Manie», sagte Jim Salera, Analyst bei Stephens. «Wendy’s ist eine klassische amerikanische Marke, mit der viele Privatanleger vermutlich positive Erinnerungen verbinden – ähnlich der Nostalgie rund um GameStop.»
Die Reddit-Seite WallStreetBets hat in den letzten Jahren immer wieder Meme-Stock-Hypes ausgelöst, da Daytrader regelmässig gemeinsam nach dem nächsten Ziel suchen, in das sie gemeinsam einsteigen. Im vergangenen Jahr erlebten der Donut-Hersteller Krispy Kreme und der technologiegestützte Immobilienverkäufer Opendoor Technologies starke Kursanstiege, als Privatanleger einstiegen.
Langfristige Perspektiven im Auge behalten
Mark Malek, Chief Investment Officer bei Muriel Siebert & Co., sagte, Wendy’s sei vermutlich wegen des niedrigen Aktienkurses und des hohen Anteils leerverkaufter Aktien in den Fokus geraten, während Konsumwerte unter wirtschaftlichem Druck stehen. Der Anteil leerverkaufter Aktien liegt bei etwa 24 Prozent des frei handelbaren Volumens (Float), laut Daten von S3 Partners ein erheblicher Wert.
«Die Reddit-Community hat hier gerne nervöse Leerverkäufer gefunden», sagte Malek. «Ich würde nicht gegen diesen Meme-Ansturm short gehen, aber ich würde meine Einschätzung der langfristigen Perspektiven auch nicht ändern.»
Wendy’s befindet sich derzeit mitten in einer Turnaround-Phase mit dem Ziel, den Umsatz zu steigern. Am Dienstag ernannte Wendy’s Steve Cirulis zum neuen Finanzchef, der Ken Cook ersetzt, der bis Juli noch in beratender Funktion bleibt.
Die meisten Analysten an der Wall Street sind eher zurückhaltend: Die Mehrheit empfiehlt «Hold», fast ein Viertel rät sogar zum Verkauf.
(Bloomberg/cash)