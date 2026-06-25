Nostalgie-Faktor

Die Burgerkette passt ins Muster jener Unternehmen, um die Daytrader immer wieder gerne spekulieren. Ihre Aktie ist seit Mitte 2023 um mehr als 70 Prozent gefallen. Leerverkäufer haben sich stark positioniert und geliehene Aktien verkauft, was die Aktie anfällig für einen Kurssprung macht, falls andere Anleger sie zurückkaufen müssen, um ihre pessimistischen Wetten zu schliessen. Ausserdem hat sie einen gewissen Nostalgie-Faktor und ist vielen aus der Generation X durch die TV-Werbung «Where’s the Beef?» aus den 1980er-Jahren bekannt.