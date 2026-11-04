Es geht auch um ein teures Gewehr

Der 49-Jährige ist ausserdem erneut wegen Schädigung seiner Gläubiger angeklagt. Er hat laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein Jagdgewehr im Wert von 80'000 Euro dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen. Der Strafrahmen der Anklagepunkte beträgt ein bis zehn Jahre Haft. Benko, der seit Januar 2025 in Untersuchungshaft ist, bestreitet alle Vorwürfe. Ihm drohen weitere Anklagen.