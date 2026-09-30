Bayer weist die ​Vorwürfe ​zurück. Ein Anwalt des ⁠Konzerns erklärte, die Klägerinnen könnten nicht beweisen, ​dass glyphosathaltige Mittel zu ⁠gefährlich für den Verkauf seien. Dies widerspreche den jahrzehntelangen Sicherheitsprüfungen ‌von Regulierungsbehörden weltweit, einschliesslich der US-Umweltschutzbehörde EPA. Der Leverkusener Konzern sieht sich in den USA mit etwa 65.000 Klagen ‌im Zusammenhang mit Roundup konfrontiert. Die Klagewelle belastet ​Bayer seit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018.