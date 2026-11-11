Mit seiner optimistischen Einschätzung steht Jefferies nicht allein da. Bereits am 29. Oktober hatte Oddo BHF das Kursziel für Sulzer von 210 auf 225 Franken erhöht und die Einstufung «Outperform» bestätigt. Es ist das höchste Kursziel unter den Analystinnen und Analysten. Experte Christian Arnold begründete seine Zuversicht ebenfalls mit dem starken Auftragseingang in der Division Flow. Für die Jahre 2027 und 2028 rechnet er mit zusätzlichen Bestellungen von jeweils 100 Millionen Franken.