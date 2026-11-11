Damit traut der Jefferies-Experte den Titeln des Winterthurer Industriekonzerns gegenüber dem aktuellen Kurs einen weiteren Anstieg von rund 19 Prozent zu. Das neue Kursziel liegt zudem deutlich über dem bisherigen Rekordhoch von 188 Franken, das die Aktie erst Anfang November erreicht hatte.
Die jüngste Kursentwicklung kann sich sehen lassen. Seit Jahresbeginn haben die Sulzer-Titel rund 25 Prozent gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten beträgt das Plus sogar über 40 Prozent. Allein seit Anfang Oktober hat die Aktie um etwa 16 Prozent zugelegt. Schafft die Aktie mit dieser Hochstufung nun den Sprung auf ein neues Allzeithoch?
Jefferies-Analyst Piasta zeigt sich jedenfalls zuversichtlich, dass die im dritten Quartal beobachtete Erholung des Auftragseingangs auch im kommenden Jahr anhalten wird. Insbesondere in der Öl- und Gasindustrie rechnet er mit einer Belebung der Investitionstätigkeit. Zahlreiche Projekte seien in den vergangenen Jahren aufgeschoben worden und dürften nun schrittweise wieder aufgenommen werden. Zusätzliche Wachstumsimpulse verspricht sich das US-Finanzinstitut vom abgeschlossenen Rahmenvertrag mit dem staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA.
Mit seiner optimistischen Einschätzung steht Jefferies nicht allein da. Bereits am 29. Oktober hatte Oddo BHF das Kursziel für Sulzer von 210 auf 225 Franken erhöht und die Einstufung «Outperform» bestätigt. Es ist das höchste Kursziel unter den Analystinnen und Analysten. Experte Christian Arnold begründete seine Zuversicht ebenfalls mit dem starken Auftragseingang in der Division Flow. Für die Jahre 2027 und 2028 rechnet er mit zusätzlichen Bestellungen von jeweils 100 Millionen Franken.
Damit ist die Mehrheit der Analystinnen und Analysten positiv gestimmt. Gemäss den von AWP erfassten Schätzungen empfehlen sechs von neun Experten die Sulzer-Aktie zum Kauf, drei raten zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt allerdings bei 185 Franken und damit nur knapp über dem aktuellen Börsenkurs. Die Schätzungen reichen von 130 bis 225 Franken.