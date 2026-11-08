Wachstum in anderen Bereichen

Ausserhalb der Spitäler stiegen die Ausgaben fast überall an. Den grössten Zuwachs verzeichneten Spitex-Organisationen mit einem Plus von 14,4 Prozent. Die Kosten für psychologische Psychotherapie kletterten um 9,5 Prozent, während ambulante Arztpraxen ein Ausgabenwachstum von 7,2 Prozent verbuchten. Den grössten Anteil an den Gesamtkosten machten mit 1127 Franken pro Person die ambulanten Arztbehandlungen aus, gefolgt von Medikamenten aus Apotheken und Praxen mit 909 Franken sowie stationären Spitalaufenthalten mit 899 Franken.