Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé steigert den Umsatz im dritten Quartal aus eigener Kraft um 3,7 Prozent. Damit deckt sich das organische Wachstum mit jenem der ersten sechs Monate.

Das liegt zwar über der firmeneigenen Zielvorgabe von rund 3,5 Prozent für das ganze Jahr, bleibt auf das dritte Quartal bezogen jedoch etwas hinter den Analystenerwartungen von 3,9 Prozent zurück. Der Nahrungsmittelkonzern hält denn auch an der bisherigen Wachstumsvorgabe fest. Gleichzeitig rechnet er mit einer operativen Marge (EBIT) in Höhe von mindestens 17,5 Prozent.

Obschon einige Analysten mit einem höheren Wachstumstempo und dem Verkauf weiterer Geschäftsbereiche gerechnet haben, weiss sich die Nestlé-Aktie im vorbörslichen Handel fürs Erste zu behaupten. Zur Stunde gewinnt sie 0,6 Prozent auf einen Mittelkurs von 106,75 Franken.

Ein weiterer Geldregen für die Aktionäre

Nur die Nachricht, dass Nestlé über die kommenden drei Jahre weitere 20 Milliarden Franken über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionärinnen und Aktionäre zurückführen will, scheint einen Kursrutsch zu verhindern.

Wie Jefferies schreibt, bewegt sich die Umsatzentwicklung im dritten Quartal in etwa im Rahmen der Erwartungen. Etwas höhere Absatzvolumen stünden einer etwas schwächeren Steigerung der Absatzpreise gegenüber, so die US-Investmentbank weiter. Jefferies empfiehlt die Nestlé-Aktie zwar weiterhin mit einem Kursziel von 121 Franken zum Kauf, räumt allerdings ein, dass die Bewertung eher stolz ist.

Etwas zurückhaltender äussert sich die Zürcher Kantonalbank. Ihres Erachtens kann das organische Umsatzwachstum die Erwartungen im dritten Quartal nicht ganz erfüllen. Von der Preisentwicklung schliesst die Zürcher Kantonalbank auf ein in einigen Märkten schwieriges Preisumfeld. Die geplante Rückführung von 20 Milliarden Franken an die Aktionäre begrüsst sie hingegen. Wirklich überrascht zeigt sich die Zürcher Kantonalbank nach dem kürzlich vollzogenen Verkauf von Nestlé Skin Health aber nicht. Angesichts des rechnerischen fairen Werts von gerade mal 94,80 Franken wird die Nestlé-Aktie nur mit "Marktgewichten" eingestuft.

Nestlé-Aktie auf neue Impulse angewiesen

Obschon die Nestlé-Aktie etwas vom Rekordhoch von Anfang September bei gut 113 Franken zurückgefallen ist, errechnet sich seit Jahresbeginn noch immer ein sattes Plus von 34 Prozent. Den Dividendenabgang von Mitte April aufaddiert, ergibt sich gar ein Plus von fast 37 Prozent. Damit führt das Schwergewicht die diesjährige Gewinnerliste bei den Aktien aus dem Swiss Market Index (SMI) knapp an.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 gilt die Nestlé-Aktie mittlerweile als stolz bewertet. Die Bewertung liege sowohl historisch betrachtet als auch im Vergleich zum bereiten Markt am ganz oberen Ende der langjährigen Bandbreite, so sagen Beobachter. Umso mehr ist die Aktie ihres Erachtens dringend auf neue Impulse angewiesen.