Die Befürwortenden forderten eine striktere Handhabung der Schweizer Neutralität, und sie wollten ein weitgehendes Verbot von Sanktionen in die Verfassung schreiben. Wirtschaftliche Sanktionen hätte die Schweiz nach einem Ja nur noch ergreifen können, wenn sie vom Uno-Sicherheitsrat beschlossen worden wären. Mit militärischen Bündnissen hätte die Schweiz nur noch zusammenarbeiten dürfen, wenn sie direkt und mit Waffen angegriffen worden wäre.