US-Regierungsvertreter haben Zweifel an ersten Hinweisen geäussert, wonach Alice Huang eine Spionin sei. Die Zeitung hatte im vergangenen Monat über diesen Verdacht berichtet. ‌Der Artikel vom 29. Oktober löste den Skandal aus. Zwei Wochen später trat Jensen Huang zurück, die Nvidia-Aktie fiel kräftig. Mitglieder der Regierung von Präsident Donald Trump haben wiederholt erklärt, sie hätten nicht ​festgestellt, dass Alice Huang für China spioniert habe. US-Justizminister Todd Blanche sagte ​in diesem Monat, sein Ministerium habe dazu noch kein abschliessendes ​Urteil gefällt. US-Geheimdienstkoordinator Jay Clayton bekräftigte dies am Sonntag. «Justizminister Blanche hat sehr deutlich gemacht, dass in dieser Angelegenheit wegen verschiedener ‌Sachverhalte gegen Frau Huang und ihr Unternehmen ermittelt wird», sagte Clayton in der CNN-Sendung «State of the Union». «Ich werde den Ermittlungen ihren Lauf lassen.»