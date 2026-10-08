Die FDA äussert Bedenken, weil Wirkstoffe aus der Klasse der Natriumkanalblocker - zu der auch Newrons Wirkstoff Evenamide gehört - möglicherweise Herzrhythmusstörungen auslösen können. Die Behörde verweist auf vier Todesfälle unter mit Evenamide behandelten Patienten, verglichen mit einem Todesfall in der Placebogruppe. Drei dieser vier Todesfälle wurden von den Studienärzten als nicht mit Evenamide zusammenhängend eingestuft, einer als möglicherweise zusammenhängend.