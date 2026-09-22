Evenamide-Entwicklung im Fokus

Im ersten Semester habe Newron bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Evenamide erzielt, heisst es weiter. CEO Stefan Weber zeigt sich «sehr zufrieden» mit den anhaltenden Fortschritten beim ENIGMA-TRS 1, einem Teil des Phase-III-Programms für den Schizophrenie-Kandidaten. In diesem Programm sei die Patienten-Rekrutierung voraussichtlich bald abgeschlossen. Newron rechnet damit, die 12-Wochen-Top-Line-Ergebnisse im 1. Quartal 2027 bekannt geben zu können.