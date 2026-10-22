Die Studie untersucht den Wirkstoff Evenamide als Zusatztherapie bei Patienten mit therapieresistenter Schizophrenie - also einer Form der Erkrankung, bei der herkömmliche Behandlungen nicht ausreichend wirken. Es handelt sich um eine randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Studie über 52 Wochen, die an mehr als 80 Zentren in 19 Ländern durchgeführt wird.