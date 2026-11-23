Das europäische Patent für kristalline Formen von Evenamide hat die Einspruchsfrist ohne Anfechtung überstanden und sichert den Schutz des Wirkstoffs bis 2044, wie das italienische Biopharmaunternehmen am Montag mitteilte. Zusätzlich hat Newron eine weitere Patentanmeldung für eine Formulierung eingereicht. Falls diese erteilt wird, könnte der Schutz für das Evenamide-Medikament bis 2046 verlängert werden.