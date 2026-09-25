Getestet wird der Wirkstoff Evenamide bei Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie, also einer Form der Erkrankung, die auf herkömmliche Medikamente nicht ausreichend anspricht. Die 12-wöchige Studie vergleicht Evenamide mit einem Scheinmedikament. Eine parallele Studie, Enigma-Trs 1, läuft in 20 Ländern mit mindestens 600 Patienten über 52 Wochen; erste Ergebnisse erwartet Newron im ersten Quartal 2027.