Die niederländische Regierung teilte am ‌Mittwoch mit, dass sie ‌Knot für ​den Chefposten bei der Europäischen Zentralbank vorgeschlagen hat. Die Euroländer sollen bis Freitag Kandidaten nominieren. Die Finanzminister der Euro-Staaten ‌wollen die Nominierungen dann bei einem Treffen am 9. November sichten.

EZB-Präsidentin Lagarde ​hatte vorige Woche angekündigt, im Februar ​und damit ​acht Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit ‌abzutreten. Ihr Nachfolger wird von den EU-Ländern auf Grundlage einer Empfehlung ​der ​Euro-Staaten ernannt. Der Niederländer ⁠Knot gilt neben ​dem früheren spanischen Zentralbankchef ⁠Pablo Hernandez de Cos als ‌einer der Favoriten für den EZB-Chefposten.

(Reuters)