Die niederländische Regierung teilte am ‌Mittwoch mit, dass sie ‌Knot für ​den Chefposten bei der Europäischen Zentralbank vorgeschlagen hat. Die Euroländer sollen bis Freitag Kandidaten nominieren. Die Finanzminister der Euro-Staaten ‌wollen die Nominierungen dann bei einem Treffen am 9. November sichten.