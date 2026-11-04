Die niederländische Regierung teilte am Mittwoch mit, dass sie Knot für den Chefposten bei der Europäischen Zentralbank vorgeschlagen hat. Die Euroländer sollen bis Freitag Kandidaten nominieren. Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen die Nominierungen dann bei einem Treffen am 9. November sichten.
EZB-Präsidentin Lagarde hatte vorige Woche angekündigt, im Februar und damit acht Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit abzutreten. Ihr Nachfolger wird von den EU-Ländern auf Grundlage einer Empfehlung der Euro-Staaten ernannt. Der Niederländer Knot gilt neben dem früheren spanischen Zentralbankchef Pablo Hernandez de Cos als einer der Favoriten für den EZB-Chefposten.
(Reuters)