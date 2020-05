So seien in der Phase-II-Studie LUMINA-1 die gesteckten Ziele nicht erreicht worden, teilten Vifor und Fresenius Medical Care in einer gemeinsamen Medienmitteilung am Montag mit.

In der Studie wurden Patienten mit der seltenen Nierenerkrankung primäre fokale segmentale Glomerulosklerose (FSGS) behandelt. Sie erhielten den oral verabreichten selektiven Inhibitor CCX140. Die Daten zeigten, dass die Behandlung nicht zu einer signifikanten Verringerung der Proteinurie führte.

(AWP)