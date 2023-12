«Wir erwarten eine weichere Umsatzprognose für das zweite Halbjahr», sagte Finanzchef Matthew Friend am Donnerstag. Er kündigte zudem eine Umstrukturierung an, mit der das Unternehmen in den nächsten drei Jahren Kosten von bis zu zwei Milliarden Dollar einsparen soll. Dazu zähle etwa, das Produktsortiment zu vereinfachen, die Automatisierung zu verstärken und die Organisation zu verschlanken. Im Zuge dessen rechne das Unternehmen im laufenden Quartal mit Aufwendungen von 400 bis 450 Millionen Dollar vor Steuern, die in erster Linie mit Abfindungszahlungen für Mitarbeiter verbunden seien.