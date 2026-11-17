Nike will zudem näher an die Märkte ​heranrücken. Mit einer mehr auf lokale Bedürfnisse ⁠und Geschmäcker ausgerichteten Strategie war die weltweite Nummer zwei auf dem Sportartikelmarkt, Adidas, zuletzt in China wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt - das Geschäft von Nike ist dort regelrecht ‌eingebrochen. Anders als die Amerikaner rechnet das Herzogenauracher Unternehmen weltweit für das laufende Jahr mit zweistelligen Wachstumsraten und nimmt inzwischen wieder Margen von mehr als zehn Prozent ins Visier, die Vorstandschef Björn Gulden lange für schwer machbar gehalten hatte. Er setzt dabei auch auf Randsportarten, ‌die zwar kaum Umsatz bringen, aber gut für das Image sind.