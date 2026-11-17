Zunächst gehe es darum, die Qualität des Umsatzes zu verbessern, sagte Hill am Dienstag auf dem ersten Kapitalmarkttag von Nike seit neun Jahren. Nike wolle mehr Ware ohne Preisnachlässe verkaufen und die vollen Lager räumen. «Aber das ist nur der Anfang, das ist nicht die Strategie», betonte er. Erst im Geschäftsjahr 2028/29 (per Ende Mai) werde der Adidas-Rivale wieder «auf Marktniveau» wachsen, das er auf drei bis vier Prozent schätzt, erst danach schneller als der Markt.
Das Ziel der Strategie mit dem Namen «Full Stride Ahead» (etwa: mit grossen Schritten voran): Bis 2030/31 soll der Umsatz schrittweise um rund fünf Milliarden Dollar steigen, die operative Umsatzrendite soll dann zwölf bis 14 Prozent erreichen.
Bis dahin stellt sich Hill aber auf zwei weitere Jahre mit schrumpfenden Umsätzen ein. Der Manager war vor gut zwei Jahren aus dem Ruhestand zurückgeholt worden. Doch der Aktienkurs von Nike hat sich seither mehr als halbiert, obwohl es Hill gelungen ist, die Beziehungen zu den Einzelhändlern zu kitten, Nike wieder stärker auf den Sport auszurichten und das Geschäft zu vereinfachen. Vor kurzem hatte er ein Sparprogramm aufgelegt, das die Kosten bis 2031 um 2,5 Milliarden Dollar drücken soll. Zunächst kostet es aber 1,3 Milliarden Dollar, fast die Hälfte davon entfällt auf Abfindungen.
«Das Management scheint verstanden zu haben, dass es keine schnellen Lösungen gibt», sagte Analyst Zak Stambor von Emarketer. Die Anleger überzeugten die Aussichten nicht: Nike-Aktien legten zwar zeitweise fünf Prozent zu, lagen am frühen Abend aber mit 2,5 Prozent im Minus bei 37,29 Dollar.
«Wir haben einen wachsenden Markt», sagte Hill am Firmensitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon. «Nun geht es darum, unser volles Potenzial auszuschöpfen.» Nike wolle sich im Sport auf die fünf Kern-Themen mit dem langfristig grössten Wachstumspotenzial konzentrieren: Laufen, Training, Fussball, Basketball - und Outdoor, wo der Konzern mit einem Marktanteil von einem Prozent unterrepräsentiert sei, wie Marken-Chefin Amy Montagne sagte. Der Freizeitmode-Bereich (Sportswear) ist die sechste Säule. Zudem hat der Vorstand 23 Länder ausgemacht, auf die man sich fokussieren will - von Deutschland bis zu den Philippinen. Sie sollen bis 2031 für 90 Prozent des Wachstums sorgen.
Nike müsse bei der Produktentwicklung schneller werden, sagte Hill. Zuletzt hätten neue Modelle nur zehn Prozent zum Schuh-Umsatz beigetragen - bis 2031 sollen es 40 Prozent sein, sagte Markenchefin Montagne. Die Zahl der Modelle werde man aber halbieren.
Nike will zudem näher an die Märkte heranrücken. Mit einer mehr auf lokale Bedürfnisse und Geschmäcker ausgerichteten Strategie war die weltweite Nummer zwei auf dem Sportartikelmarkt, Adidas, zuletzt in China wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt - das Geschäft von Nike ist dort regelrecht eingebrochen. Anders als die Amerikaner rechnet das Herzogenauracher Unternehmen weltweit für das laufende Jahr mit zweistelligen Wachstumsraten und nimmt inzwischen wieder Margen von mehr als zehn Prozent ins Visier, die Vorstandschef Björn Gulden lange für schwer machbar gehalten hatte. Er setzt dabei auch auf Randsportarten, die zwar kaum Umsatz bringen, aber gut für das Image sind.
Nike hat für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzminus von bis zu neun Prozent und eine operative Marge von nur noch sechs Prozent in Aussicht gestellt. Das entspräche gegenüber dem Umsatz von 46,3 Milliarden Dollar 2025/26 einem Rückgang von gut vier Milliarden, 2027/28 soll der Rückgang kleiner ausfallen. Trotzdem sollen 2027 Dividenden von 2,4 Milliarden Dollar ausgeschüttet werden, bis 2031 sollen sich die Ausschüttungen auf zwölf Milliarden summieren.
(Reuters)