Der Konzern profitierte dabei weiter von der anhaltenden Nachfrage nach Cloud- und Netzwerkinfrastruktur für die Ausrüstung von KI-Rechenzentren. Der bereinigte operative Gewinn stieg um 18 Prozent auf 434 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo mitteilte. Branchenexperten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet. Die Aktie legte an der Börse zuletzt um 1,2 Prozent zu.