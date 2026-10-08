PepsiCo arbeitet seit einiger Zeit daran, den Absatz seiner salzigen Snacks anzukurbeln. Im Februar senkte der Konzern die Preise für bestimmte mittelgrosse Tüten seiner wichtigsten Marken. Zugleich belasten steigende Produktionskosten und die nachlassende Konsumfreude der Verbraucher das Geschäft, insbesondere im Heimatmarkt. «Unser Geschäft in Nordamerika hat sich schlechter entwickelt als erwartet und bietet erhebliches Verbesserungspotenzial», sagte Laguarta. Weitere Massnahmen für Kostensenkungen seien identifiziert worden und sollen in den kommenden Monaten durchgeführt werden.