Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte auf 224 Millionen Euro von 108 Millionen Euro, wie der Windkraftanlagenbauer Nordex am Mittwoch mitteilte. Die Ebitda-Marge verbesserte sich auf 10,3 Prozent von 5,8 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um 32 Prozent auf 3,1 Gigawatt.
Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr. «Für die zweite Jahreshälfte konzentrieren wir uns weiterhin auf die konsequente Umsetzung unseres Geschäfts und die Fortschritte auf dem Weg zu unserem mittelfristigen Margenziel», erklärte Konzernchef José Luis Blanco.
(Reuters)