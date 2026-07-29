Das Unternehmen ​bestätigte seine ​Prognose für das Gesamtjahr. «Für die zweite ‌Jahreshälfte konzentrieren wir uns weiterhin auf die konsequente Umsetzung unseres ​Geschäfts ​und die Fortschritte ⁠auf dem Weg ​zu unserem ⁠mittelfristigen Margenziel», erklärte Konzernchef José ‌Luis Blanco.