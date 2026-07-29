Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte ‌auf 224 ‌Millionen Euro ​von 108 Millionen Euro, wie der Windkraftanlagenbauer Nordex am Mittwoch mitteilte. Die Ebitda-Marge verbesserte sich auf ‌10,3 Prozent von 5,8 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um 32 ​Prozent auf 3,1 Gigawatt.

Das Unternehmen ​bestätigte seine ​Prognose für das Gesamtjahr. «Für die zweite ‌Jahreshälfte konzentrieren wir uns weiterhin auf die konsequente Umsetzung unseres ​Geschäfts ​und die Fortschritte ⁠auf dem Weg ​zu unserem ⁠mittelfristigen Margenziel», erklärte Konzernchef José ‌Luis Blanco.

(Reuters)