Nordkorea hat während eines gemeinsamen Militärmanövers der USA und Südkoreas mutmasslich eine Rakete in Richtung Meer abgefeuert. Es habe sich vermutlich um eine ballistische Rakete gehandelt, teilte Japan am Samstag mit. Die USA und Südkorea sprachen lediglich von einem Geschoss. Dem südkoreanischen Militär zufolge wurde es von der Ostküste Nordkoreas aus in Richtung Meer gestartet. Weitere Details wurden nicht genannt. Die japanische Küstenwache erklärte, das Geschoss sei offenbar ins Meer gestürzt. Der japanische Sender NHK berichtete unter Berufung auf Insider aus dem Verteidigungsministerium, das Objekt sei offenbar ausserhalb der ausschliesslichen Wirtschaftszone Japans niedergegangen.
Südkorea und die USA hatten fünf Tage zuvor ihr Manöver begonnen. Ihren Angaben zufolge ist es rein defensiver Natur und zielt darauf ab, die Bereitschaft gegen militärische Bedrohungen aus Nordkorea zu testen.
Das atomar bewaffnete Nordkorea bringt seinen Protest und seine Einwände gegen solche Manöver der USA, Südkoreas und auch Japans häufig zum Ausdruck. Die Führung in Pjöngjang bezeichnet diese Übungen als «Generalprobe» für einen bewaffneten Angriff der Verbündeten auf Nordkorea.
(Reuters)