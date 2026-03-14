Nordkorea hat während eines gemeinsamen Militärmanövers der USA und Südkoreas mutmasslich eine Rakete ‌in ⁠Richtung Meer abgefeuert. Es habe sich vermutlich um ⁠eine ballistische Rakete gehandelt, teilte Japan am Samstag mit. Die ‌USA und Südkorea sprachen ‌lediglich von einem Geschoss. Dem ​südkoreanischen Militär zufolge wurde es von der Ostküste Nordkoreas aus in Richtung Meer gestartet. Weitere Details wurden nicht genannt. Die japanische Küstenwache erklärte, das Geschoss ‌sei offenbar ins Meer gestürzt. Der japanische Sender NHK berichtete unter Berufung auf Insider aus dem Verteidigungsministerium, ​das Objekt sei offenbar ausserhalb der ausschliesslichen ​Wirtschaftszone Japans niedergegangen.