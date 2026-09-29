Mehr als 8000 nordkoreanische Soldaten befänden sich bereits auf russischem Territorium, sagte Selenskyj am Montag unter Berufung auf «neue Daten». Die Soldaten würden «für die Ausbildung und den anschliessenden Einsatz in Russland ausgewählt».
Selenskyjs Äusserungen kommen zu einer Zeit diplomatischer Spannungen mit Südkorea. Die Regierung in Seoul hatte sich vergangene Woche verärgert über die Mitteilung Selenskyjs gezeigt, die Ukraine habe zwei gefangene nordkoreanische Soldaten an Südkorea übergeben. Seoul zufolge war für die Übergabe Vertraulichkeit vereinbart worden.
Im August hatte Selenskyj erklärt, dass bis zu 50'000 nordkoreanische Soldaten für den Kampf in Russland entsandt werden könnten. In diesem Zusammenhang rief er Südkorea dazu auf, die ukrainische Luftverteidigung zu unterstützen.
Schätzungen der Ukraine und Südkoreas zufolge hat Nordkorea seit 2024 zwischen 14'000 und 15'000 Soldaten zur Unterstützung Russlands entsandt. Die meisten von ihnen seien in der russischen Region Kursk stationiert. Zudem hat Pjöngjang nach ukrainischen und unabhängigen Einschätzungen Millionen von Artilleriegranaten und Raketen an Russland geliefert.
(Reuters)