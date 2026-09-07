Mitte August hatte US-Präsident Donald Trump gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea deutlich reduziert. Er verwies bei der überraschenden Entscheidung auf seine angeblich «sehr gute Beziehung» zu Nordkoreas Machthaber Kim und sagte, er rechne damit, Kim noch in diesem Jahr zu treffen. Kim selbst hat sich zu dem Gesprächsangebot bislang nicht öffentlich geäussert.