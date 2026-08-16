Daraufhin seien ⁠die Soldaten auf ihre Seite zurückgekehrt, meldete die Nachrichtenagentur ‌Yonhap am Sonntag unter Berufung ‌auf einen Insider. ​Dem Bericht zufolge überquerten mehrere nordkoreanische Soldaten die Demarkationslinie im östlichen Teil der entmilitarisierten Zone. Es ist die erste gemeldete Verletzung der ‌Demarkationslinie durch das nordkoreanische Militär in diesem Jahr.