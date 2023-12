Die Spannungen waren in den vergangenen Wochen wieder aufgeflammt, nachdem Nordkorea sein Atomprogramm und seine militärischen Aktivitäten verstärkt hatte: Mit dem jüngsten Start einer neuen Interkontinentalrakete wollte die Regierung in Pjöngjang nach eigenen Angaben angesichts der wachsenden Feindseligkeit der USA die Kriegsbereitschaft seiner Atomstreitkräfte testen. Die USA, Südkorea und Japan haben den Raketenstart verurteilt. Kim hatte zuvor angekündigt, Nordkorea werde nicht zögern, einen Atomangriff zu starten, sollte das Land mit Atomwaffen provoziert werden. In der vergangenen Woche hatte das abgeschottete Land nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zudem einen neuen Reaktor im Nuklearkomplex Yongbyon in Betrieb genommen. Ende November hatte Nordkorea nach eigenen Angaben erfolgreich seinen ersten militärischen Spionagesatelliten ins All geschossen.