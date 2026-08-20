Durch die Aufrüstung ist die Truppe in der Lage, Ziele an Land in rund 40 Kilometern Entfernung zu beschiessen und Angriffe mit Flugzeugen und Schiffen der ‌norwegischen Streitkräfte sowie der Nato zu koordinieren. Der Brigadenstandort Porsangmoen liegt etwa 180 Kilometer von der 198 Kilometer langen Grenze zu Russland entfernt. Die Brigade ist für die ​Grenzüberwachung zuständig. Auf der russischen Seite befindet sich ein wichtiges Militärgebiet, in ​dem unter anderem die russische Nordflotte stationiert ist.