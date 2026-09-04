«Was sich ändert, ist die Mischung innerhalb des Dollar-Marktes: weniger US-Staatsanleihen, entsprechend mehr US-Hypotheken- und staatsnahe Anleihen.» Den Plänen zufolge soll der Anteil von ‌US-Staatsanleihen im Index von 34,1 auf 21,9 Prozent sinken, während der ​Anteil von nichtstaatlichen US-Anleihen von 16,2 auf 27,6 Prozent steigt. Der gesamte Dollar-Anteil würde damit nur geringfügig von 52,9 auf 52,5 Prozent zurückgehen.