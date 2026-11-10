Für die UBS sei der Üetlihof ein wichtiger Standort, an dem viele Supportfunktionen angesiedelt seien, erklärte die Bank gegenüber der NZZ. Laut dem Bericht bietet die UBS derzeit auf Homegate rund 14'600 Quadratmeter des Üetlihofs zur Untermiete an. Gleichzeitig investiere sie in die Erneuerung der Büros und verlege Abteilungen von anderen Standorten, etwa der Europaallee, in den Üetlihof.