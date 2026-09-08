Am Dienstag teilte Novartis dann mit, dass der primäre Endpunkt mit dem Medikament Del-desiran zu Muskelkrankheit nicht erreicht wurde. Dies sei der zweite grosse Rückschlag für Novartis, schreibt Stefan Schneider, Analyst von Vontobel. Bezüglich der anderen beiden von Avidity erworbenen Therapien nehme er derzeit keine Änderungen an der kombinierten Spitzenumsatzschätzung von 2,25 Milliarden Dollar mit einer 60-prozentigen Risikoadjustierung vor, aber die heutigen Nachrichten hätten sein Vertrauen nicht gestärkt. Nachdem der Vontobel-Experte bereits am Montag das Kursziel von 130 auf 128 Franken gesenkt hatte, zog er am Dienstag nach und veranschlagt dieses neu mit 125 Franken und einem unveränderten Rating «Hold».