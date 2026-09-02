Charttechnisch hat sich das Bild für die Titel mit dem Ausbruch auf Rekordniveau etwas aufgehellt. Nach unten bietet die psychologisch wichtige Marke von 130 bis 131 CHF nun etwas Halt. Da der Schlusskurs diese Schwelle noch nicht nachhaltig überwinden konnte, sind Anlegerinnen und Anleger allerdings noch nicht aus dem Schneider. Nach oben stellt das frische Allzeithoch bei 132,48 Franken den einzigen verbleibenden Widerstand dar.