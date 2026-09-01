Novartis bestätigte unterdessen ⁠einen Bericht des «Wall Street Journal» über den Stopp mehrerer Zelltherapie-Studien. Demnach setzte der Konzern das Programm für ‌Autoimmun- und neurologische Erkrankungen vorübergehend aus, nachdem drei Patienten an den Folgen einer schweren Immunreaktion gestorben waren. Dies sei ein bekanntes Risiko der sogenannten CAR-T-Behandlung, erklärte das Unternehmen. Dabei werden körpereigene Immunzellen ‌im Labor so verändert, dass sie gezielt kranke Zellen angreifen. Novartis will ​die Vorfälle nun gemeinsam mit unabhängigen Experten untersuchen und tauscht sich dazu mit den Gesundheitsbehörden aus. Die Krebsforschung mit dieser Therapie sei von dem Stopp nicht betroffen.