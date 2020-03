Novartis beschliesst neues Milliarden-Aktienrückkaufprogramm

Wie Novartis am Dienstag mitteilte, sollen in den kommenden drei Jahren maximal 10 Prozent der eigenen Anteilsscheine zurückgekauft werden.

Jeweils im Rahmen der Ermächtigung durch die Generalversammlung sollen diese Aktien über eine separate Handelslinie gemäss International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft werden, hiess es in der Mitteilung. Das Aktienkapital von Novartis beträgt laut Mitteilung derzeit 1'263'687'410 Franken und ist eingeteilt in 2'527'374'820 Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,50 Franken.

An den zukünftigen Generalversammlungen sollen dann Kapitalherabsetzungen in der Höhe des jeweils erzielten Rückkaufvolumens beantragt werden.

(AWP)