In der Forschung entstehen grosse Mengen an Daten, die häufig an unterschiedlichen Orten gespeichert sind - etwa in elektronischen Laborbüchern, Berichten oder internen Datenbanken. CAS bringe seine Erfahrung bei der Aufbereitung und Strukturierung wissenschaftlicher Daten ein, um die internen Daten von Novartis zu vereinheitlichen und leichter durchsuchbar zu machen, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Dadurch sollen Forschende Informationen schneller finden, miteinander vergleichen und für computergestützte Analysen und KI-Anwendungen nutzen können.