Die zwei Misserfolge der Medikamente, die zusammen fast 4 Milliarden Dollar an Umsatz hätten einbringen können, kommen für den Novartis-Chef zur Unzeit. Denn sein risikobehafteter Verwaltungsamtssitz beim KI-Unternehmen Anthropic und die neue Chefposition seiner Frau Srishti Gupta bei der US-Biotechfirma Novabridge Biosciences nährten zuletzt die Spekulationen, dass Narashihan Basel den Rücken zuwenden und in die USA zurückkehren würde.