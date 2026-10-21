Bei dieser Erkrankung leiden Betroffene unter starken Schmerzen und Steifheit in Schultern, Nacken und Hüften. Cosentyx ist damit das erste Medikament dieser Wirkstoffklasse, das in Europa für diese Erkrankung zugelassen ist, wie Novartis am Mittwoch mitteilte.
Grundlage der Zulassung ist die Phase-III-Studie Replenish, in der Cosentyx bei Erwachsenen mit Polymyalgia rheumatica getestet wurde. Das Ergebnis: Patienten, die Cosentyx erhielten, erreichten doppelt so häufig eine anhaltende Beschwerdefreiheit wie jene, die nur Kortison mit Placebo erhielten.
Cosentyx ist bereits für mehrere andere entzündliche Erkrankungen zugelassen, darunter Schuppenflechte und verschiedene Formen von Wirbelsäulenentzündung. Novartis prüft die Zulassung von Cosentyx für Polymyalgia rheumatica derzeit auch in den USA und Japan.
(AWP)