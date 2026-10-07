Der Pharmakonzern Novartis hat die FDA-Zulassung als Therapie für symptomatischen Dermographismus (Reibungs-Nesselsucht) erhalten. Damit erweitere sich der Anwendungsbereich über die chronische spontane Urtikaria hinaus, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. In der Phase-III-Studie RemIND hätten doppelt so viele Erwachsene, die Rhapsido einnahmen, bis Woche zwölf eine vollständige Abklingen der Nesselsucht im Vergleich zur Placebo-Gruppe erreicht.