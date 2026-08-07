Die Zulassung folge auf die Bewertung der Daten aus zwei zentralen klinischen Studien mit 925 Erwachsenen mit CSU, bei denen eine Behandlung mit H1-Antihistaminika nicht ausreichend wirksam war. Patienten, die mit Rhapsido behandelt wurden, verzeichneten im Vergleich zu Placebo eine deutlich stärkere Verringerung von Juckreiz und Quaddelbildung.