Der Pharmakonzern Novartis baut über ein Lizenzabkommen mit dem chinesischen Biotech-Unternehmen Abogen Biosciences sein Portfolio von RNA-basierten Therapien aus. Im Mittelpunkt steht ABO2203, ein neuartiger Wirkstoff zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen, wie aus einer Mitteilung von Abogen vom Freitag hervorgeht.