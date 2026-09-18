Falls die Europäische Kommission die Empfehlung bestätigt - was in der Regel innerhalb von zwei Monaten geschieht - wäre Cosentyx das erste Medikament aus der Klasse der Interleukin-17A-Hemmer, das in Europa für diese Erkrankung zugelassen ist. Cosentyx ist in Europa bereits für mehrere andere entzündliche Erkrankungen zugelassen, darunter Schuppenflechte und verschiedene Formen von Gelenkentzündungen.