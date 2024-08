Borealis sei dank einer kombinierten Serie-A-Finanzierung von Novartis und Versant entstanden. Novartis habe ausserdem bestimmte Mitarbeitende und den ehemaligen Chinook-Standort in Vancouver an Borealis übertragen, so dass bestimmte ehemalige Forscher von Chinook ihre Arbeit in der Arzneimittelforschung fortsetzen könnten, heisst es.