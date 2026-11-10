Bei Patienten, die den Wirkstoff von Novartis über zwei Jahre monatlich erhielten, verbesserte sich die Krankheitsaktivität bis zur Woche 108 weiter. Die Ergebnisse wurden am Dienstag am Jahreskongress des American College of Rheumatology in einer Postersitzung präsentiert, teilte der Pharmakonzern gleichentags mit.