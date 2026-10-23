Die Daten stammen aus der Phase-III-Studie Natalee, an der rund 5100 Patientinnen in 20 Ländern teilnahmen. Untersucht wurde Kisqali in Kombination mit einer Hormontherapie über einen Beobachtungszeitraum von sechs Jahren. Die Studie umfasste Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem, HER2-negativem Brustkrebs im Stadium II und III - also einem Brustkrebs, der auf Hormone reagiert, aber ein bestimmtes Eiweiss namens HER2 nicht übermässig bildet.