Die Studie ORION-4 hat ihr Hauptziel erreicht: Patienten, die bereits an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, hatten ein deutlich geringeres Risiko für schwere Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, wenn sie zusätzlich zu ihrer bisherigen Behandlung Leqvio erhielten. Die Wirkung sei sowohl statistisch eindeutig als auch medizinisch relevant gewesen, teilte Novartis am Montag mit. Leqvio senkt das sogenannte LDL-Cholesterin, das auch als «schlechtes» Cholesterin bekannt ist und die Blutgefässe schädigen kann. Das Besondere: Das Medikament muss nach der ersten Behandlung und einer weiteren Dosis nach drei Monaten nur noch zweimal jährlich gespritzt werden. Laut Novartis könnte die Behandlung damit helfen, das Herz-Kreislauf-Risiko langfristig zu senken.