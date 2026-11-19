Für den Zeitraum von 2026 bis 2031 rechnet Novartis mit einem währungsbereinigten jährlichen Umsatzwachstum von fünf Prozent, wie der Konzern am Donnerstag anlässlich eines Investorentages mitteilte. Vor einem Jahr hatte Novartis für den Zeitraum 2025 bis 2030 noch ein jährliches Umsatzplus von fünf bis sechs Prozent in Aussicht gestellt. An dem Ziel, bis 2029 wieder eine bereinigte operative Marge von mehr als 40 Prozent zu erreichen, hält das Unternehmen fest.
Um die Auswirkungen des Verlusts der Marktexklusivität wichtiger Medikamente aufzufangen, setzt Novartis auf höhere Einnahmen bei anderen Kassenschlagern sowie auf seine Pipeline an Medikamentenkandidaten in der Entwicklung. Für das laufende Jahr bestätigte das Management seine Prognose für ein Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Der bereinigte operative Gewinn soll auf dem Niveau des Vorjahres liegen oder im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. «Wir erwarten, 2026 trotz der grössten Patentverluste in unserer Geschichte weiter zu wachsen», erklärte Konzernchef Vas Narasimhan.
«Die gerollte, mittelfristige Umsatzguidance liegt wie schon die alte Guidance über dem Konsens. Nach der starken Margenentwicklung im zweiten und dritten Quartal 2026 ist eher überraschend, dass die mittelfristige Margin Guidance nicht schon früher erreicht werden kann. Die erhöhten Produktumsatzziele bieten unserer Meinung nach nicht viel Upside», schreibt die Zürcher KAntonalbank in einem Kommenta.
Die Aktie von Novartis fällt am Donnerstag nach Handelseröffnung um 2,7 Prozent auf 127,94 Franken. Sie war zuletzt stark angestiegen und schloss am Montag bei 135,76 Franken auf einem Rekordhoch. Das Jahresplus der Aktie beträgt 17 Prozent.
Zuletzt hatten Rückschläge in der Medikamentenentwicklung für Unruhe unter Investoren gesorgt
Novartis hob die Prognose für die Spitzenumsätze des Multiple-Sklerose-Mittels Kesimpta auf acht Milliarden Dollar von zuvor sechs Milliarden Dollar an. Für das Leukämie-Medikament Scemblix sowie den Cholesterinsenker Leqvio werden nun Spitzenumsätze von jeweils fünf Milliarden Dollar erwartet, nach bislang vier Milliarden Dollar. «Unsere Pipeline gibt uns die Zuversicht, dass wir langfristig ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aufrechterhalten können», erklärte Narasimhan.
Zuletzt hatten Rückschläge in der Medikamentenentwicklung für Unruhe unter den Investoren gesorgt und zeitweilig fast 30 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet. Dabei enttäuschten in klinischen Studien unter anderem Mittel aus der zwölf Milliarden Dollar schweren Übernahme von Avidity. Dies führte im dritten Quartal zu einer Abschreibung von 1,9 Milliarden Dollar und rief den Grossaktionär Artisan Partners auf den Plan, der Veränderungen im Verwaltungsrat forderte.
Inzwischen hat sich die Aktie von den Verlusten weitgehend erholt. Narasimhan bekräftigte, keinen Anlass für eine Änderung der Übernahmestrategie zu sehen. Novartis wolle weiterhin gezielt nach ergänzenden Zukäufen und Lizenzgeschäften suchen, um die Pipeline in den Kerntherapiegebieten zu stärken.
(Reuters/cash)