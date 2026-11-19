Für den Zeitraum von 2026 bis 2031 rechnet der Konzern mit einem währungsbereinigten jährlichen Umsatzwachstum von fünf Prozent, wie Novartis am Donnerstag anlässlich eines Investorentages mitteilte. Vor einem Jahr hatte Novartis für den Zeitraum 2025 bis 2030 noch ein jährliches Umsatzplus von fünf bis sechs Prozent in Aussicht gestellt. An dem Ziel, bis 2029 wieder eine bereinigte operative Marge von mehr als 40 Prozent zu erreichen, hält das Unternehmen fest.
Um die Auswirkungen der bevorstehenden Patentabläufe wichtiger Medikamente aufzufangen, setzt Novartis auf höhere Einnahmen bei anderen Kassenschlagern sowie auf seine Pipeline. So hob der Konzern die Prognose für die Spitzenumsätze des Multiple-Sklerose-Mittels Kesimpta auf acht Milliarden Dollar von zuvor sechs Milliarden Dollar an. Für das Leukämie-Medikament Scemblix sowie den Cholesterinsenker Leqvio werden nun Spitzenumsätze von jeweils fünf Milliarden Dollar erwartet, nach bislang vier Milliarden Dollar.
(Reuters)