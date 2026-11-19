‌Für ⁠den Zeitraum von 2026 bis 2031 rechnet ⁠der Konzern mit einem währungsbereinigten jährlichen Umsatzwachstum von fünf ‌Prozent, wie Novartis am Donnerstag anlässlich ‌eines Investorentages mitteilte. Vor ​einem Jahr hatte Novartis für den Zeitraum 2025 bis 2030 noch ein jährliches Umsatzplus von fünf bis sechs Prozent in Aussicht gestellt. ‌An dem Ziel, bis 2029 wieder eine bereinigte operative Marge von mehr als 40 ​Prozent zu erreichen, hält das Unternehmen ​fest.